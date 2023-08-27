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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عين شمس تعقد مؤتمر الممارسات التدريبية وانعكاساتها على برامج تعليم الكبار.. السبت

مؤتمر الممارسات التدريبية
مؤتمر الممارسات التدريبية وانعكاساتها على برامج تعليم الكبار

 ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمرًا عن "الممارسات التدريبية وانعكاساتها على برامج تعليم الكبار" برعاية ورئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، وبمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.

 

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ويقد المؤتمر يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 أونلاين عبر تطبيق زوم من السادسة إلى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، مع إمكانية حصول المشاركين بالحضور على شهادة حضور المؤتمر مختومة بختم النسر.

 

وقد صرح بذلك الدكتور .إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ومقرر المؤتمر

    للاشتراك ولمزيد من التفاصيل نسعد بانضمامكم إلى جروب الواتساب التالي
https://chat.whatsapp.com/ICr4S5RUMfS3tGQUaBRVZw

 

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