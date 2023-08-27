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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يعارض خطوة زيادة تصاريح عمال غزة

أرشيفية
أرشيفية

عبر مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، عن معارضتهم خطوة زيادة تصاريح دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب تصاعد العمليات في الضفة الغربية، بهدف معاقبة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بعد تبنيها بشكل علني تنفيذ العمليات.

وقال المسؤولون وفقا لموقع "والا" العبري:" إن التحرك العلني لحركة حماس يشير إلى تآكل الردع الإسرائيلي". حسب وصفهم

وترى عناصر في الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه لابد من معاقبة حماس بالعقوبات وليس منحها جوائز من شأنها أن تعززها. حسب الموقع

بدوره، أوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، موقفه للمستوى السياسي، والذي يقضي بعدم زيادة الحصص حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين.

وأشار الموقع إلى أن حركة حماس تريد زيادة الحصة التي تبلغ حاليا 18 ألف عامل إلى عدة آلاف، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتهدئة الشارع الفلسطيني الذي شهد مؤخرا احتجاجات ضد حماس على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب والبطالة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، قد تبنت بشكل رسمي عملية حوارة الأخيرة، والتي قتل فيها مستوطنيْن اثنين.

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