عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كييف تؤكد تقدم جيشها جنوبا بعد اختراق خطوط الدفاع الروسية.. فيديو

صدى البلد

بعد 3 أشهر من بدئه، يبدو أن ملامح الهجوم الأوكراني المضاد ضد العملية العسكرية الروسية بدأت تتكشف، حيث كشفت كييف أن جيشها يتقدم جنوبا بعد اختراق أصعب خطوط الدفاع الروسية، ويقترب من السيطرة على الممر البري المؤدي إلى شبه جزئية القرم.

 روسيا تعيد تشكيل صفوفها في الجزء الشرقي من أوكرانيا

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كييف تؤكد تقدم جيشها جنوبا بعد اختراق خطوط الدفاع الروسية"، حيث إن مستشار الرئاسة الأوكرانية، أوضح أن كل خطوط الإمداد الروسية أصبحت مهددة، وأن الجيش الروسي على وشك فقدان مواقعه الاستراتيجية مع بدء تصدع خطوطه الدفاعية.

واتصالا بهذه المستجدات، قال قائد القوات البرية الأوكرانية إن روسيا تعيد تشكيل صفوفها في الجزء الشرقي من أوكرانيا لاستئناف الهجوم، بينما تواصل الهجمات بالمدفعية الثقيلة والهجمات الجوية.

وعلى خطوط التماس، تناور القوات الروسية بالحشد شرقا، فيما قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن روسيا صعدت قوة هجماتها في محور كوبيانسك-ليمان خلال الشهرين المقبلين لإقامة منطقة عازلة حول إقليم لوهانسك.
 

الروسية خطوط الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا الهجوم الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

ترشيحاتنا

الحبس والغرامة.. عقوبة إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد

التقاضي بأثر رجعي.. شروط حصول الابن على معاش الأب المتوفى وقيمته

تراجع ملحوظ.. اعرف آخر أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق| فيديو

سارة عصام.. "ملكة مصرية" تسطر التاريخ في أوروبا على خطى محمد صلاح

قبول 10% من الطلاب في هذه المرحلة .. نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

رفع علم مصر.. أول ظهور لـ عمر كمال بعد تحويله للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

استبدل خبز التموين بـ 10 كيلو دقيق شهريا.. الحقيقة والتفاصيل

من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ