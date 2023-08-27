مصر تفوز على الدومنيكان وتحتل المركز الـ13 بمونديال شابات الطائرة

فاز المنتخب الوطني لشابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة، بقيادة مديره الفني ماجد مصطفى، على نظيره منتخب جمهورية الدومنيكان بنتيجة 3-0، في إطار مباريات تحديد المركزين الـ13 والـ14 ببطولة العالم رقم 22، المقامة بالمكسيك خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري.

وسيطرت شابات الفراعنة على مجريات اللقاء الذي أقيم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، على الصالة الرئيسية بمدينة ليون المكسيكية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-23، 25-21، 25-14".

وبهذه النتيجة، حقق منتخبنا الوطني المركز الـ13 فيما حصل منتخب شابات الدومنيكان على المركز الـ14.

وكان ماجد مصطفى، المدير الفني لبنات النيل، أعلن ضم 14 لاعبة وهن: “نور إيهاب - ندى حمدي - تقى الله مدحت - فريدة الحناوي - شهد الفقي - فريدة سعدة - حبيبة زعتر - هنا تامر - جنى رفعت - سلمى يوسف - فريدة هشام - ملك إسماعيل”.

يذكر أن شابات منتخب مصر للكرة الطائرة توجن ببطولة أفريقيا تحت 21 سنة، بعد التغلب على المنتخب التونسي بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة التي استضافتها تونس في سبتمبر من العام الماضي.

