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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يهدد حماس: كل من يحاول إيذاءنا سيدفع الثمن كاملا

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم، الأحد، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس جناحها العسكري في الضفة الغربية صالح العاروري، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال نتنياهو بحسب "يديعوت أحرونوت": "كل من يحاول إيذاءنا، ومن يمول وينظم ويرسل الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا".

ووفقا لنتنياهو، فإن "المقاومة الفلسطينية بكامل فصائلها تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة الغربية، في غزة وفي أي مكان آخر"، وذلك في ضوء استعدادات المقاومة لاحتمال قيام إسرائيل بمهاجمة قادة كبار في المقاومة رداً على الهجمات الأخيرة.

وأضاف نتنياهو: "إننا نواجه موجة من الإرهاب في الداخل والخارج".

وتابع "هذه ليست أياما سهلة، أياما مليئة بالتحديات. يجب أن نوحد قوانا ضد الإرهاب، وضد الجريمة في المجتمع العربي، وضد التهديدات الداخلية والخارجية التي تنظمها إلى حد كبير إيران من خلال نقائلها. سنقف معا وسنهزمهم".

في الأيام الأخيرة، حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من تصعيد خطير، على خلفية قرار حكومة الاحتلال الأمنية هذا الأسبوع بالسماح لنتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت باستهداف المقاومين ومرسليهم.

صالح العاروري حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بنيامين نتنياهو إسرائيل المقاومة الفلسطينية

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