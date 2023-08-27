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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تشتري دفعة من خام اليورانيوم الروسي.. ما السبب؟

صدى البلد

كشفت وزارة التجارة والصناعة الهندية، اليوم الأحد، في بيانها، عن تسلمها من روسيا دفعة من خام اليورانيوم بقيمة 13.5 مليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.

وبحسب البيانات الهندية الأخيرة، وصل حجم خام اليورانيوم الذي اشترته نيودلهي إلى 118 طنا.

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و زودت موسكو الهند بخام اليورانيوم آخر مرة في عام 2019 من خلال تصدير 1.77 ألف طن من اليورانيوم بقيمة 101.6 مليون دولار.

في سياق آخر، أبلغ ناريندا مودي، رئيس الوزراء الهندي، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي زار الهند مؤخرا، أن الهند مستعدة للمساهمة بأي شكل من الأشكال في جهود السلام لحل الصراع في أوكرانيا، ودعا إلى وقف مبكر للعنف في ذلك البلد، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا إنديان إكسبريس”.

في هذا السياق، دعت عضوة في الكونجرس الأمريكي لأن يتحرك رئيس الوزراء ناريندرا مودي  وأن يؤكد محاولته التوسط في السلام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، وأعربت عن أملها في أن تكون جهوده مفيدة في استعادة السلام في المنطقة.

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