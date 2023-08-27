حملة رقابة تموينية على الأسواق لضبط الأسعار بمدينة العريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة رقابة تموينية على الأسواق والمحال التجارية ، ومحلات بيع الدواجن .. ضمت أعضاء من الرقابة التموينية بالمديرية ، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين. تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين ، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في إطار متابعات مديرية تموين شمال سيناء بتكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الحالة التموينية بالمحافظة.

11 محضرا تموينيا

وقالت أمانى رسلان مدير عام المديرية إن جهود الحملة أسفرت عن تحرير 11 محضر تمويني كالتالي:

تحرير عدد ١ محضر منظفات مصنعة دون المواصفات الصناعية وبدون ترخيص ومجهولة المنشأ وتمت مصادرة الكميات ،كما تم تحرير عدد ٢ محضر سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن ،كما تم تحرير عدد ٨ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.



وأكدت رسلان ، استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومزارع ومحلات بيع الدواجن على مستوى مدن المحافظة لمراقبة الأسعار وجودة السلع والسيطره على الأسواق .