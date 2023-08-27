المرصد السوري: انفجار قاعدة عسكرية تركية في حلب ولا أنباء عن الضحايا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن حدوث انفجار قوي ضرب قاعدة عسكرية تركية في ريف حلب شمال سوريا، في وقت متأخر من أمس السبت.

وذكر المرصد أن القاعدة المستهدفة تقع في قرية العيون شرق مدينة مارع، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار القوي نجم عن هجوم صاروخي أصاب متفجرات داخل القاعدة العسكرية التركية.

وأكد عبد الرحمن أنه من غير الواضح من المسؤول عن الهجوم.

ولم ترد تقارير بشأن سقوط ضحايا أو حدوث إصابات جراء الانفجار.