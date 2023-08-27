عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رصد حالة غش إلكتروني واحدة في لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)" بإجمالي (7573) طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء -الجيولوجيا)" بـ(5) طلبة وطالبات، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)" بـ2 طالب وطالبة.

وحرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش إلكتروني واحدة، حيث تم ضبط طالب بمحافظة المنيا قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الديناميكا".

وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدير بالذكر أن غدًا، الاثنين 28 أغسطس 2023، يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى في مادة "الجيولوجيا، والعلوم البيئية"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "علم النفس والاجتماع"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة أولى".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

قبل انتهاء المهلة.. ليفربول يصدم اتحاد جدة في صفقة محمد صلاح

ترشيحاتنا

خلال 24 ساعة| مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

السنوية الأولى لرحيله.. غياب نادين الراسي عن قداس شقيقها

12 تريليون دولار جائزة بوتين الكبرى| روسيا تستولي على كنوز أوكرانيا الثمينة.. معارك ذات أبعاد اقتصادية

خد الحباية طب ساكت|حوار مثير بين الزوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

منظمة التعاون الاقتصادي: إسرائيل تجاوزت سويسرا في غلاء المعيشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

فيديو

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ