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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بمشاركة أكثر من 4 آلاف لاعب|انطلاق وادي دجلة Super league للعام الثاني على التوالي

صدى البلد

بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى، انطلق الموسم الثاني من بطولة أكاديميات وادى دجلة Super league   بمشاركة أكثر من 4 آلاف لاعب في الفئة العمرية من 7 حتى 15 سنة، يمارسون 13 رياضة مختلفة (فردية وجماعية) للمنافسة على جوائز البطولة، وذلك بهدف تحفيز الأطفال على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم واستمرار الانتظام في التدريب، وتطوير مستواهم الفني والبدني في اللعبة التي يمارسوها من خلال المنافسة الشريفة مع أقرانهم من أكاديميات فروع النادي التسعة.

يأتي ذلك ضمن جهود إدارة أندية وادى دجلة، في تطوير الرياضة المصرية وتقديم خدمات متنوعة للأعضاء، عبر تعزيز المنافسة بين النشء لاكتشاف المواهب في مختلف الرياضات، وتوفير كل الدعم اللازم لتطوير مستواها ليصبحوا أبطال عالميين ينافسون على التتويج بالبطولات والميداليات في المنافسات القارية والدولية، واستجابةً لمطالب أولياء الأمور بتنظيم نسخة جديدة منSuper league  بعد ما لاقت النسخة الأولى إعجابًا نتيجة قوة المنافسات بين المشاركين.

وتعد بطولة وادى دجلة Super league، هي الأولى من نوعها في مصر من حيث عدد الرياضات المشاركة، وكذلك عدد اللاعبين، وتطبيق كل قواعد البطولات الرسمية، بهدف تشجيع البراعم على ممارسة الرياضة التي تتناسب مع قدراتهم ويفضلونها، وتنمية روح المنافسة وتحقيق الفوز بين الصغار، وشهدت النسخة الثانية إقبالًا من اللاعبين فاق التوقعات للتقدم للمشاركة بالبطولة.

قال طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، إن النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من بطولة أكاديميات وادى دجلة سواء على مستوى قوة المنافسة خلال المباريات أو على مستوى الحضور والمتابعة من أولياء الأمور والجماهير شجعنا لتوسيع وزيادة عدد الرياضات المشاركة إلى 13 لعبة، وكذلك زيادة أعداد اللاعبين لأكثر من 4 آلاف لاعب مما يسهم في تنمية شغف النشء لممارسة الرياضة، واكتشاف مواهب تحافظ على ريادة "وادى دجلة" لمنصات التتويج.

وأضاف أن أندية وادى دجلة استعدت بالشكل الأمثل لتصبح بطولة Super league  بمثابة أولمبياد مصغرة بين المشاركين، وذلك على مستوى الملاعب المستضيفة للمنافسات، واستقدام حكام محترفين لإدارة المباريات، والإعلان عن جداول منتظمة لكل المسابقات لتوفير أجواء البطولة للاعبين الصغار، خاصة وأنه ليست هناك بطولات لهذه المراحل العمرية مما يفقد اللاعبين شغف الانتظام في التدريبات.

ويشهد الموسم الثاني من بطولة أكاديميات وادى دجلة مشاركة أكثر من 4 آلاف لاعب من 13 أكاديمية من فروع النادي التسعة يمارسون رياضات جماعية وفردية متنوعة وهي: الإسكواش، والتنس، والتايكوندو، والسباحة، والجودو، والكاراتيه، وكرة القدم، وكرة السلة، والجمباز الفني، والكرة الطائرة، والسباحة "قدرات خاصة"، وسيتم إقامة احتفالية تكريم في نهائيات كل رياضة.

وبدأت بطولة أكاديميات وادى دجلة، بمنافسات أكاديمية الكاراتيه بفرع نادي وادى دجلة-المعادي، وفي نهاية الشهر الحالي تنطلق منافسات أكاديمية الطائرة بفرع شيراتون، ومع مطلع شهر سبتمبر المقبل تبدأ منافسات أكاديمية كرة السلة بنادي النخيل، وبعدها بأيام تعقد منافسات أكاديمية كريم درويش للإسكواش خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر بنادي النخيل.
وتتواصل البطولة بمنافسات التايكوندو يوم 8 سبتمبر المقبل بنادي النخيل، يليها أكاديمية السباحة لذوي القدرات الخاصة بنادي اللوتس، ويشهد فرع المعادي منافسات التزلج السريع يوم 15 سبتمبر، ثم منافسات الجمباز الفني خلال يومي 17 و18 من الشهر ذاته، والتزلج الفني يوم 22 من الشهر المقبل.

وفي يوم 29 سبتمبر ستقام منافسات الجودو، والتنس بنادي المعادي، وتختتم البطولة بمنافسات السباحة يوم 3 نوفمبر بنادي اللوتس بمشاركة 225 لاعب، وكرة القدم بنادي المعادي.

-انتهى-
نجحت أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.

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