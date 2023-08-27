عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء: مستقبل الاتصال بالفضائيين يعتمد على تطورات الذكاء الاصطناعي

يحذر العلماء من أن الكائنات الفضائية قد ترسل ذكاءً اصطناعيًا إلى الأرض لإجراء أول اتصال مع البشر.

 

رواد فضاء بالذكاء الاصطناعي

كما يشير العلماء إلى احتمالية تواصل الفضائيون مع الموجودين على كوكبنا عن طريق سلسلة رواد فضاء يتم إرسالهم بالذكاء الاصطناعي للتلاعب بالأنظمة الأرضية وتقليدها لمراقبتنا.

 

ويقول العلماء وفقًا لموقع ديلي ستار البريطاني إن الكائنات ما وراء النجوم إذا قررت التوجه نحو كوكبنا فإنها من المحتمل أن ترسل الذكاء الاصطناعي بدلًا من الاصطدام الجسدي مع البشر.

 

الآلات والطائرات بدون طيار

كما يقول البروفيسور في جامعة هارفارد (آفي لوب)، إن الفضائيين يأملون في وجود قرابة بين الآلات والطائرات بدون طيار. ويمكن أن تؤثر الروبوتات الخاصة بهم على التكنولوجيا الخاصة بنا.

وأضاف أن "مستقبل الاتصال بأشخاص من الكواكب الأخرى يعتمد على تطورات الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن التلاعب به من قبل أولئك الذين يرغبون في الاتصال بنا."

وقال: "في المستقبل، قد تحاول أنظمة الذكاء الاصطناعي لديهم تقليد أنظمة الذكاء الاصطناعي الأرضية لأنها ستكون أكثر تقدمًا بكثير.

 

مجرة درب التبانة

وأضاف "وربما بمجرد وصولهم إلى مستويات مماثلة سيفتحون طريقا إلى فئة الحضارات الذكية في مجرة درب التبانة."

وزعم البروفيسور لوب أيضًا أنه من الممكن أن تكون هناك بالفعل علامات للحياة على كواكب أخرى بعد توثيق جسم يمر عبر المجرة في عام 2017.

وادعى أن أومواموا، التي تم رصدها لأول مرة في عام 2017، يمكن أن تكون دليلاً على مهمة استكشافية خارج الأرض، حيث ادعى البروفيسور لوب أنها يمكن أن تكون طائرة فضائية.

الكائنات الفضائية الذكاء الاصطناعي الروبوتات مجرة درب التبانة أومواموا آفي لوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

موضوعات متعلقة

احذر.. إضافة الملح في كل وجبة يعرضك للإصابة بهذه الأمراض

عدد حالات الأطفال ضحايا القاتلة البريطانية لوسي ليتبي

مسلسل ذا سيمبسونز الشهير يتنبأ بالمستقبل وتتحقق توقعاته.. والسبب مفاجئ!

بأسنان بشرية| شاهد.. صياد روسي يحصل على مخلوق غريب الأطوار يشبه الوحش

شاب أمريكي يخيف النساء لسبب غريب .. اعرف التفاصيل

وفاة 3 أشخاص بعد تناولهم أيس كريم في مطعم برجر بأمريكا والسبب صادم

تفاصيل وفاة مروعة لمليونير مفقود على يد قبيلة آكلة للحوم البشر

إنقاذ سيارات فاخرة من سفينة منكوبة بميناء هولندي وسحبها لطريق فريمانتل السريع.. صور

ترشيحاتنا

توفيق السيد: وجود بيريرا الموسم القادم كارثة.. والبرتغالي ليس محاضرا في فيفا

بعد تقليصها بالطب والهندسة.. خبير يتوقع الانتهاء من الدراسة بهذه الكليات في عامين

الأردن .. توقيف 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجنوبية

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

اختراق أمني كبير لبيانات ضباط شرطة لندن.. تفاصيل صادمة

مصر الخير تواصل جهودها للحد من ظاهرة الغارمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

فيديو

قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ