علماء: مستقبل الاتصال بالفضائيين يعتمد على تطورات الذكاء الاصطناعي

يحذر العلماء من أن الكائنات الفضائية قد ترسل ذكاءً اصطناعيًا إلى الأرض لإجراء أول اتصال مع البشر.

رواد فضاء بالذكاء الاصطناعي

كما يشير العلماء إلى احتمالية تواصل الفضائيون مع الموجودين على كوكبنا عن طريق سلسلة رواد فضاء يتم إرسالهم بالذكاء الاصطناعي للتلاعب بالأنظمة الأرضية وتقليدها لمراقبتنا.

ويقول العلماء وفقًا لموقع ديلي ستار البريطاني إن الكائنات ما وراء النجوم إذا قررت التوجه نحو كوكبنا فإنها من المحتمل أن ترسل الذكاء الاصطناعي بدلًا من الاصطدام الجسدي مع البشر.

الآلات والطائرات بدون طيار

كما يقول البروفيسور في جامعة هارفارد (آفي لوب)، إن الفضائيين يأملون في وجود قرابة بين الآلات والطائرات بدون طيار. ويمكن أن تؤثر الروبوتات الخاصة بهم على التكنولوجيا الخاصة بنا.

وأضاف أن "مستقبل الاتصال بأشخاص من الكواكب الأخرى يعتمد على تطورات الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن التلاعب به من قبل أولئك الذين يرغبون في الاتصال بنا."

وقال: "في المستقبل، قد تحاول أنظمة الذكاء الاصطناعي لديهم تقليد أنظمة الذكاء الاصطناعي الأرضية لأنها ستكون أكثر تقدمًا بكثير.

مجرة درب التبانة

وأضاف "وربما بمجرد وصولهم إلى مستويات مماثلة سيفتحون طريقا إلى فئة الحضارات الذكية في مجرة درب التبانة."

وزعم البروفيسور لوب أيضًا أنه من الممكن أن تكون هناك بالفعل علامات للحياة على كواكب أخرى بعد توثيق جسم يمر عبر المجرة في عام 2017.

وادعى أن أومواموا، التي تم رصدها لأول مرة في عام 2017، يمكن أن تكون دليلاً على مهمة استكشافية خارج الأرض، حيث ادعى البروفيسور لوب أنها يمكن أن تكون طائرة فضائية.