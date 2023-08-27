قفزة تاريخية للمؤشر الرئيسي.. مفاجأة في مستويات الشراء بالبورصة المصرية| ماذا يحدث؟

شهدت الفترة الماضية ارتفاع البورصة المصرية إلى جانب تعزيز تدفق السيولة بالسوق ودخول مستثمرين أفراد وشركات للشراء في الأسهم وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه.

البورصة المصرية

ارتفاع مؤشر البورصة

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "EGX30" إلى أعلى مستوى في تاريخه، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 18416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 22350 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 7712 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3752 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 5512 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 5519 نقطة، وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعا بلغت نسبته 26.78 % منذ بداية العام.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية للدواجن، والمنصورة للدواجن، والدلتا للسكر.

وكانت القمة التاريخية الأعلى لمؤشر "إيجي إكس 30" مسجلة فى شهر أبريل 2018، عند مستوى 18414 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25%، منذ بداية تعاملات اليوم، بينما سجل ارتفاعا بلغت نسبته 33.78% منذ بداية العام.

وبدأ اليوم رئيس البورصة المصرية الجديد أحمد الشيخ مباشرة مهام عمله، وكان قد صدر قرار تعيينه يوم الخميس الماضي ليبدأ عمله اعتبارا من يوم 26 أغسطس الجاري.

وباع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2500 سهم، 2668 سهم، 163 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 6.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، 8344 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 1.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والبنك المصري الخليجي عدد 4.3 مليون سهم، 8037 سهم، 572.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والبنك المصري الخليجي عدد 56.3 ألف سهم، 160.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 4.4 مليون سهم.

وأعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم سيف محمود حسن جاب الله حسان عدد 2.8 مليون سهم بسعر 0.296 جنيه بقيمة إجمالية 821.2 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.64% إلى 5.07%، وتنفيذ الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

البورصة المصرية

قفزة البورصة المصرية

في هذا الصدد قال أبوبكر الديب الباحث في الشئون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات أنه توجد 3 عوامل وراء القفزة التاريخية للبورصة وتسجيلها أعلى مستوى لها وكسر حاجز 18500 نقطة أهمها حالة التفاؤل برئيس البورصة المصرية احمد الشيخ وتأكيده بأنه جاري العمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للبورصة العقارية للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

واضاف ابوبكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" : أن مؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت بشكل جماعي حتي منتصف تعاملات اليوم الأحد وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.54% خلال تعاملات اليوم، ليتخطى قمته التاريخية السابقة ويقترب من مستوى 18500 نقطة.

واضاف ابوبكر الديب: أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” ارتفع بنحو 1.37% مسجلا 3752 نقطةوصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 1.41% عند 5520 نقطة.

أبو بكر الديب

وأكد أبوبكر الديب : ان عدد الأسهم المتداولة بلغ 194 سهما، ارتفع منهم 106 فيما تراجع 16، و استقر 72دون تغيير واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 22.4 مليون جنيه، و 7.6 مليون عليه الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 30.02 مليون.

وذكر أبوبكر الديب : أن تمكن المؤشر الرئيسي من تخطي مقاومة 18430 نقطة، بنجاح، سوف يفتح له الباب للتحرك باتجاه مستوى 19100 نقطة ثم نحو 19750 نقطة عقب ذلك وأن يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة رحلة صعوده ليختبر مستوى 20 ألف نقطة على المدى المتوسط.

وأشار ابوبكر الديب الي أن أسعار الأسهم المصرية الحالية تمثل فرصة كبيرة للتحوط من التضخم.

وطالب أبوبكر الديب رئيس البورصة الجديد بتوفيق أوضاع السمسرة والقيد المزدوج، وزيادة أحجام البضاعة المتداولة بطرح المزيد من الشركات الجديدة وتوفير المزيد من المعلومات اللحظية للمستثمرين الأجانب.

ورحب ابوبكر الديب بتصريحات أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بإن إدارة سوق المال تستهدف استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، إضافة إلى العمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد خاصة وأن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، ولهذا سيعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ورفع جودة الإفصاحات وفقًا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.

وقال ابوبكر الديب انه حسب بيانات البورصة بلغ عدد المستثمرين الجدد بسوق المال المصري 224 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2023، ليصل إجمالي عدد الأكواد المسجلة بالبورصة 740 ألف كود، وهو رقم مازال صغيرا مقارنة بإجمالي عدد سكان مصر والذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.