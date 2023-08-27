ارتفاع عدد ضحايا انفجارين بمحطة غاز في رومانيا إلى 58 شخصا

ارتفع عدد ضحايا انفجارين بمحطة غاز البترول المسال في بوخارست عاصمة رومانيا، إلى قتيل و 57 مصابا.

وذكرت الوكالة المعنية بالطوارئ أن حريقا امتد بعد الانفجار الأول إلى خزانين للوقود ومنزل مجاور مما دفع السلطات لتنفيذ عمليات إخلاء في محيط الانفجار ووقف حركة المرور في الطريق الرئيسي القريب من الموقع.

وقال نائب وزير الداخلية والمسؤول عن وحدة الطوارئ، رائد عرفات، للصحفيين إن انفجارا ثانيا وقع في المحطة مساء السبت مما أدى إلى إصابة 26 فردا من فرق الإطفاء.

وتم احتواء الحريق بحلول صباح اليوم الأحد وتولى النائب العام التحقيق في أسبابه.