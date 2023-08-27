مدير العمل الدولية بالقاهرة يتفقد عربة تدريب بسانت كاترين

اصطحب وفد من وزارة العمل، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، اليوم الأحد، لزيارة وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وبصحبتهم عدد من محرري العمل في وسائل الإعلام، وذلك بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة.

واستمع الوفد إلى المتدربات، وكيفية استفادتهن من هذه الوحدة في تدريب أكثر من 800 سيدة بدوية على المهن التراثية، ومساعدتهن في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

والتقى الوفد بسليمة الجبلي التي أشادت بالاستجابة السريعة من الوزير لسيدات البدو خلال زيارته إلي مدينة سانت كاترين في ديسمبر الماضي، وإرسال هذه الوحدة التدريبية المجهزة إلى سانت كاترين، والتي نجحت خلال الشهور الماضية في تخريج دفعات من المتدربات، بعد تأهيلهن لسوق العمل وبالمجان.



شارك في الجولة من وزارة العمل إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، والدكتورة رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وشئون المصريين بالخارج، وغادة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكريمة عبد الرحمن، مديرعام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.