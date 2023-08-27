0.7% ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.

قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب الذهب ارتفعت بنحو 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2280 جنيهًا، ولامس مستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2265جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1890 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1921 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2589 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1942 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1510 جنيهات، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18120 جنيهًا.

وتوقع كامل، أن تشهد أسعار الذهب بالأسواق العالمية حالة من التراجع خلال الفترة المقبلة، متأثرة بتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، حول نية البنك الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة، ورفع أسعار الفائدة لمستويات أكبر إذ ما اقتضت الحاجة، وذلك بغرض الوصول الى تضخم مستدام لا يتجاوز 2%.

أضاف، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ستتأثر بحركة الأسعار بالبورصة العالمية، لكن السوق المحلي ربما يشهد حالة من التقلبات السعرية، في ظل تزايد التوقعات بخفض محتمل للجنيه أمام الدولار خلال سبتمبر المقبل، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع لمستويات جديدة.