عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

0.7% ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.

 

txt

تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

txt

مستشار التموين: المصريون يحبون اقتناء الذهب كمخزن للقيمة

قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب الذهب ارتفعت بنحو 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2280 جنيهًا، ولامس مستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2265جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1890 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1921 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا. 

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2589 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1942 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1510 جنيهات، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18120 جنيهًا.

وتوقع كامل، أن تشهد أسعار الذهب بالأسواق العالمية حالة من التراجع خلال الفترة المقبلة، متأثرة بتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، حول نية البنك الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة، ورفع أسعار الفائدة لمستويات أكبر إذ ما اقتضت الحاجة، وذلك بغرض الوصول الى تضخم مستدام لا يتجاوز 2%.

أضاف، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ستتأثر بحركة الأسعار بالبورصة العالمية، لكن السوق المحلي ربما يشهد حالة من التقلبات السعرية، في ظل تزايد التوقعات بخفض محتمل للجنيه أمام الدولار خلال سبتمبر المقبل، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع لمستويات جديدة.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

أحمد حسن يكشف عن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

ترشيحاتنا

كارثة إنسانية داخل المتحف البريطاني.. وهذه علاقة مصر بها

بعد انضمام مصر.. إيران: "بريكس" ستنقل القوة من الغرب إلى الشرق

نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

وزير الصحة يحيل مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل ويوجه بسرعة تلافي أوجه القصور

حراك فلسطيني لحث سيراليون على التراجع عن فتح سفارة لها بالقدس المحتلة

الموقع متاح.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

فيديو

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ