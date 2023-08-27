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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تستعد لفتح سفارتها بدولة عربية جديدة

إيران
إيران

كشف المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، أن طهران أبلغت رغبتها بإعادة فتح السفارة الإيرانية في طرابلس.

ووفقا لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن طهران تعمل على إعادة فتح سفارتها في طرابلس تأكيداً على نية إيران تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك.

وشدّد الرئيس الإيراني، خلال اللقاء الذي جرى على هامش قمة بريكس بجنوب إفريقيا، على اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية، وأن مشاركتها في أعمال القمة التي احتضنتها جنوب إفريقيا تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة.

وشدّد الرئيس الإيراني على دعم بلاده لجهود "بريكس" والدول الإفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل، وأن آفاقا للتعاون المشترك بين ليبيا وإيران من شأنها أن تعزز هذا الاختيار.

ودعا رئيسي الكوني لزيارة طهران للتباحث حول أوجه وآليات رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك.

وفي القمة التي عقدت قبل أيان، تقرر قبول 6 دول جديدة في عضوية المجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

ووفق مسؤولين بجنوب أفريقيا، قدمت 23 دولة من أصل ما يزيد على 40 دولة تبدي رغبتها طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وجدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، أعادت إيران افتتاح سفارتها بالرياض، وجاء ذلك بعد 3 أشهر من توقيع اتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

وأوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار.. كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.

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