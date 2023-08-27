خبيرة تربوية تقدم نصائح هامة لأولياء الأمور قبل إختيار المدرسة المناسبة لأبنائهم

قدمت الدكتورة رانيا صقر، الخبيرة التربوية، نصائح هامة لأولياء الأمور، قائلة : “لا بد من مراعاه معايير هامة لإختيار المدرسة التي سيعمل أولياء الأمور على دخول أبنائهم إليها، وليس الأغلى".

وقالت رانيا صقر، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تحديد الإمكانيات المالية لأولياء الأمور من المعايير الهامة التي يجب مراعاتها عند إختيار المدرسة، بحيث لا بد من اختيار المدرسة التي تناسب الإحتياجات المالية للأسرة.

إكتساب مهارات معينة

وتابعت الخبيرة التربوية رانيا صقر، أنه لا بد على أولياء الأمور أن يكون لديهم معرفة ووعي باختيار المدرسة المناسبة لأبنائهم، خاصة أن بعض أولياء الأمور يرك على التعليم فقط، وهو خطأ، فلا بد من مراعاة معايير أخرى سواء الرياضة أو إكتساب مهارات معينة.