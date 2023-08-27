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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أغراض شريرة.. ويقضي على البشر| لماذا يرتعب الناس من وجود الذكاء الاصطناعي؟

لماذا يرتعب الناس
لماذا يرتعب الناس من وجود الذكاء الاصطناعي؟

يشهد الذكاء الاصطناعي (AI) تطورًا هائلاً في السنوات الأخيرة، وقد أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الخوف والتردد من وجود الذكاء الاصطناعي لدى الكثير من الناس.

هناك العديد من الأسباب وراء خوف الناس من الذكاء الاصطناعي. أحد الأسباب هو الخوف من أن يصبح الذكاء الاصطناعي قويًا للغاية، حتى أنه قد يتجاوز ذكاء الإنسان. هذا يمكن أن يؤدي إلى سيناريوهات خيالية مثل فيلم "ترميناتور" أو سلسلة ألعاب "حرب النجوم"، حيث يهاجم الذكاء الاصطناعي البشر ويحاول القضاء عليهم.

سبب آخر للخوف من الذكاء الاصطناعي هو الخوف من أن يتم استخدامه لأغراض شريرة.. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أسلحة ذكية أو برامج تجسس، أو لنشر المعلومات المضللة أو الدعاية. يمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنظمة مراقبة يمكنها مراقبة كل ما نفعله.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الناس الذين يخشون من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الوظائف. يمكن أن تحل الآلات الذكية محل العديد من الوظائف التي يقوم بها البشر حاليًا، مثل قيادة السيارات أو خدمة العملاء. يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع معدل البطالة وزيادة عدم المساواة الاجتماعية.

على الرغم من هذه المخاوف، هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين يؤمنون بإمكانيات الذكاء الاصطناعي. يعتقد هؤلاء الأشخاص أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه لجعل العالم مكانًا أفضل. على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية والتعليم ومعالجة الكوارث الطبيعية.

في النهاية، فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي غير مؤكد. ومع ذلك، من المهم أن نكون على دراية بالمخاطر والفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي، وأن نأخذ خطوات للتخفيف من المخاطر المحتملة.

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