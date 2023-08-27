عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر يبدأ من 1700 جنيه..أحدث موبايلات أطلقتها Nokia و Xiaomi

بسعر يبدأ من 1700
بسعر يبدأ من 1700 جنيه..أحدث موبايلات أطلقتها

على الرغم من أن هواتف Nokia الذكية قد تكون مملة للبعض وبألوان قاتمة، إلا أنه لا يمكنك تجاهل الهواتف feature phones الرائعة التي تطلق عليها العلامة التجارية. في وقت سابق من هذا العام ، أعادت الشركة الفنلندية إطلاق Nokia 2660 Flip بألوان زاهية جديدة ، تسمى Pop Pink و Lush Green. تتوفر هذه الألوان الجديدة أيضًا للشراء في السوق الهندي الآن.

كما أطلقت شركة شاومي إصدارًا جديدًا من هاتف Redmi A2 Plus بذاكرة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت في الهند.

 

هاتف Nokia 2660 Flip

 

يظل تصميم الهاتف كما هو ، وكذلك المواصفات. يحصل الهاتف الجديد على اتصال 4G مع إعداد شاشة مزدوجة من شاشة رئيسية بقياس 2.8 بوصة وشاشة ثانوية بقياس 1.77 بوصة. تم تجهيز الهاتف بمعالج Unisoc T107 ويدعم Bluetooth 4.2 ، وراديو FM لاسلكي ، و MP3. يحتوي على كاميرا بدقة 0.3 ميجابكسل وفلاش LED.

يأتي هاتف Nokia 2660 مع بطارية بسعة 1450 مللي أمبير من المفترض أن يمنحك ساعات من وقت التحدث وحتى يستمر لأسابيع في وضع الاستعداد. يحتوي على هذا الزر للطوارئ الذي يتيح لك الاتصال بسرعة بحد أقصى خمسة من جهات الاتصال التي قمت بإعدادها مسبقًا.

يتمتع هاتف Nokia 2660 Flip بجودة صوت واضحة مع إعدادات مستوى الصوت القابلة للتعديل ، مما يجعله سهل السماع حتى في البيئات الصاخبة. كما أنه متوافق مع أجهزة السمع (HAC) ، لذلك يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع استخدامها بسهولة. تم اختبار Nokia 2660 Flip لعشرات الآلاف من دورات الفتح.

سيكون Nokia 2660 Flip باللونين Pop Pink و Lush Green متاحًا للشراء في الهند اعتبارًا من 24 أغسطس ، من Amazon وموقع Nokia الإلكتروني بسعر 4699 روبية (أي ما يعادل 1700 جنيه مصري).
 

هاتف شاومي Redmi A2 Plus 

 

أطلقت شركة شاومي إصدارًا جديدًا من هاتف Redmi A2 Plus في الهند بعد ثلاثة أشهر من إطلاقه في مايو الماضي. يتوفر الإصدار الجديد بذاكرة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، وهو نفس تكوين الذاكرة للإصدار الأصلي، ولكن مع مساحة تخزين أكبر.

يأتي هاتف Redmi A2 Plus الجديد بثلاثة ألوان: الأزرق المائي، والأسود الكلاسيكي، والأخضر البحري. يتوفر الهاتف بسعر حوالي 100 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري).

يتميز هاتف Redmi A2 Plus بشاشة HD+ مقاس 6.52 بوصة مع نوتش على شكل قطرة ماء. يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G36 ويعمل بنظام Android 13 Go Edition.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية أساسية بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر عمق. في الأمام، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

يدعم الهاتف جميع الميزات الأساسية، مثل مستشعر بصمة الإصبع على الظهر، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة MicroSD. يدعم الهاتف أيضًا شبكات 2G، 3G، و4G، وWiFi، وBluetooth 5.0، ومنفذ MicroUSB.

أخيرًا، يتميز الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن القياسي بقوة 10 وات.

Nokia Nokia 2660 Flip شاومي Redmi Redmi A2 Plus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

تعرف على موعد عرض الحلقات المقبلة من مسلسل السفاح

موضوعات متعلقة

أروش موبايل أندرويد يشبه الـ iPhone في تصميمه وقدراته..بنص السعر

اعرف قبل أي حد.. تسريبات تكشف عن سلسلة السامسونج الأسطورية Galaxy S24

كيف تحافظ على شاشة هاتفك من الخدوش؟

مش هتعرف تفرقها عن البشر.. أشهر الروبوتات في عالم الذكاء الاصطناعي

تنقذ حياتك.. نظارة جديدة تقيس ضربات القلب ونسبة الأكسجين

أحدث موبايل Redmi بـ 3000 جنيه فقط

صدمة للجمهور.. تأخير في وصول سلسلة iPhone 15

موبايل جديد من Nokia للشباب.. بسعر 1700 جنيه

ترشيحاتنا

مفاجأة .. مذيع أمريكي شهير يطلب إجراء مقابلة مع بوتين

مدبولي: تمويل 222 ألف مشروع بـ6.8 مليار جنيه خلال 2022 وفر 370.000 وظيفة

مفاجأة للجماهير.. رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يعلن قراره الأول على الهواء| فيديو

معدات محترقة وجثث جنود متفحمة في أوكرانيا.. ورئيس الشيشان: هذه نهايتكم

الأهلي يوافق على إعارة القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا

«زحل» جوهرة المجموعة الشمسية يلمع في السماء الآن.. هل يوجد خطر علينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان اسبانى .. رانيا يوسف تثير الجدل بالاحمر الجرئ

مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ