بسعر يبدأ من 1700 جنيه..أحدث موبايلات أطلقتها Nokia و Xiaomi

على الرغم من أن هواتف Nokia الذكية قد تكون مملة للبعض وبألوان قاتمة، إلا أنه لا يمكنك تجاهل الهواتف feature phones الرائعة التي تطلق عليها العلامة التجارية. في وقت سابق من هذا العام ، أعادت الشركة الفنلندية إطلاق Nokia 2660 Flip بألوان زاهية جديدة ، تسمى Pop Pink و Lush Green. تتوفر هذه الألوان الجديدة أيضًا للشراء في السوق الهندي الآن.

كما أطلقت شركة شاومي إصدارًا جديدًا من هاتف Redmi A2 Plus بذاكرة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت في الهند.

هاتف Nokia 2660 Flip

يظل تصميم الهاتف كما هو ، وكذلك المواصفات. يحصل الهاتف الجديد على اتصال 4G مع إعداد شاشة مزدوجة من شاشة رئيسية بقياس 2.8 بوصة وشاشة ثانوية بقياس 1.77 بوصة. تم تجهيز الهاتف بمعالج Unisoc T107 ويدعم Bluetooth 4.2 ، وراديو FM لاسلكي ، و MP3. يحتوي على كاميرا بدقة 0.3 ميجابكسل وفلاش LED.

يأتي هاتف Nokia 2660 مع بطارية بسعة 1450 مللي أمبير من المفترض أن يمنحك ساعات من وقت التحدث وحتى يستمر لأسابيع في وضع الاستعداد. يحتوي على هذا الزر للطوارئ الذي يتيح لك الاتصال بسرعة بحد أقصى خمسة من جهات الاتصال التي قمت بإعدادها مسبقًا.

يتمتع هاتف Nokia 2660 Flip بجودة صوت واضحة مع إعدادات مستوى الصوت القابلة للتعديل ، مما يجعله سهل السماع حتى في البيئات الصاخبة. كما أنه متوافق مع أجهزة السمع (HAC) ، لذلك يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع استخدامها بسهولة. تم اختبار Nokia 2660 Flip لعشرات الآلاف من دورات الفتح.

سيكون Nokia 2660 Flip باللونين Pop Pink و Lush Green متاحًا للشراء في الهند اعتبارًا من 24 أغسطس ، من Amazon وموقع Nokia الإلكتروني بسعر 4699 روبية (أي ما يعادل 1700 جنيه مصري).



هاتف شاومي Redmi A2 Plus

أطلقت شركة شاومي إصدارًا جديدًا من هاتف Redmi A2 Plus في الهند بعد ثلاثة أشهر من إطلاقه في مايو الماضي. يتوفر الإصدار الجديد بذاكرة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، وهو نفس تكوين الذاكرة للإصدار الأصلي، ولكن مع مساحة تخزين أكبر.

يأتي هاتف Redmi A2 Plus الجديد بثلاثة ألوان: الأزرق المائي، والأسود الكلاسيكي، والأخضر البحري. يتوفر الهاتف بسعر حوالي 100 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري).

يتميز هاتف Redmi A2 Plus بشاشة HD+ مقاس 6.52 بوصة مع نوتش على شكل قطرة ماء. يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G36 ويعمل بنظام Android 13 Go Edition.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية أساسية بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر عمق. في الأمام، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

يدعم الهاتف جميع الميزات الأساسية، مثل مستشعر بصمة الإصبع على الظهر، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة MicroSD. يدعم الهاتف أيضًا شبكات 2G، 3G، و4G، وWiFi، وBluetooth 5.0، ومنفذ MicroUSB.

أخيرًا، يتميز الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن القياسي بقوة 10 وات.