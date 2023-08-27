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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو عروسة وبتجهزي.. أرخص بوتاجاز وثلاجة في مصر لمحدودي الدخل

لو عروسة وبتجهزي..
لو عروسة وبتجهزي.. أرخص بوتاجاز وثلاجة في مصر لمحدودي الدخل

تنتشر نوعيات كثيرة من البوتاجازات في الأسواق؛ سواء تم تصنيعها محليًا أو يتم جلبها من الخارج عبر الاستيراد، وبالطبع فإن كفاءة وجودة البوتاجازات تخضع لكثير من المعايير، وعنصر السعر يهم قطاع كبير من الجمهور في المقام الأول، وذلك في ظل حاجة البعض؛ لتوفير النفقات الدورية، وتوجيها لأوجه صرف أخرى.

ولا ينبغي أن ننسى السعي لإحداث المعادلة التي نسعى إليها جميًعا، ويتمثل ذلك في جودة عالية وسعر رخيص لذلك سنستعرض أرخص بوتاجاز بجودة عالية في مصر 2023.

 

بوتاجاز يونيون اير ايكو 4 شعلة 55 سم - ستانلس ستيل
 

• البراند: يونيون اير

• تصميم البوتاجاز: بوتاجاز فري ستاند

• نوع البوتاجاز: بوتاجاز غاز

• مصدر الطاقة: غاز

• إشعال الذاتي: نعم

• شاشة ديجيتال: لا

• خاصية الأمان: لا

• عدد الشعلات: 4 شعلة

• مقاس البوتاجاز: 55 x 55 سم

• اسم الموديل: ايكو

• اللون: ستانلس ستيل

• عدد الشعلات4 شعلة

• مقاس البوتجاز55 سم

• شاشة ديجيتال.. غير متاح

• خامة حوامل البوتاجاز.. مطلي بالمينا

• خاصية الامان.. غير متاح

• اشعال ذاتي.. متاح

• أبعاد البوتجاز55 × 55 سم

• الموديلEcco

• SKUEcco55-Diesel
 

يبلغ سعر البوتاجاز تقريبا 4149 جنيها مصريا تقريبا.

 

أرخص ثلاجة في مصر
 

إذا كنت ترغب في شراء ثلاجة جديدة، وتبحث عن أهم أنواع وأسعار الثلاجات، فيجب أن تعلم أن الثلاجات الحديثة تتمتع بتقنيات عالية مما أدى إلى ارتفاع سعرها عما كانت سابقا، فالثلاجات الحديثة توفر لك تقنيات توزيع البرودة في كافة أنحاء الثلاجة، تلك التي تعمل على الحفاظ على الطعام بطريقة مثالية، مع إمكانية التحكم في مستوى التبريد بشكل منفصل بين الثلاجة والفريزر.

كما تحتوي الثلاجات الحديثة على أنظمة تعمل على قتل البكتيريا التي قد تتكون داخل الثلاجة، وبالتالي العمل على الحفاظ على الطعام طازجا لأطول وقت ممكن مع العمل على إزالة أي روائح سيئة تتراكم داخل الثلاجة.

 

ثلاجة باساب 11 قدم 

 

يبلغ سعر ثلاجة باساب 9699 جنيها.

السعة الكلية باللتر 303
11 قدم
ضاغط LG
2 باب
تذويب تلقائي في حجرة الثلاجة
نظام تبريد الهواء
جسم الثلاجة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ طبقاً للمواصفات القياسية
أرفف قابلة للتعديل
الأرفف مصنوعة من المعدن
أرفف باب تخزين سوبر بالزبدة و أمبير ؛ رفوف البيض
ضاغط استوائي محكم
تصميم منخفض الضوضاء
خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية
الإرتفاع: 155 سم
العرض: 59 سم
العمق: ٦٣ سم
الكفالة: 5 سنوات.

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