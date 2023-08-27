مناقشة أوجه التعاون المشترك بين التعليم والصحة والهلال الأحمر بسيناء

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمحافظة شمال سيناء

اليوم، الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، وأعضاء جمعية الهلال الأحمر المصري لمناقشة أوجه التعاون المشترك ، طبقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، ومديرية الصحة ،ومنظمة الهلال الأحمر المصري .

الطرق العلاجية:

ويهدف اللقاء إلى السعي نحو حل المشاكل والموضوعات التي تخص أبنائنا الطلاب ، بالطرق العلاجية الصحيحة مثل: ظاهرة التسرب التعليمي ،وظاهرة التعثر الدراسي ، وظاهرة عدم الإنتظام الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة ، على أهمية أنه تظافر الجهود والتعاون لحل أي مشكله تواجه الطالب مع تحديد الدور الذي يلعبه كل جهة معنية .

وأشاد بالدور المهم الذي تلعبه التربية الإجتماعية متمثلاً في الأخصائي الإجتماعي بالمدارس ، والدور المهم الذي يقوم به داخل المدرسة وبين الطلاب .

وأشار رضوان، إلى وجود تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم ،وبين مديرية الصحة وذلك في حالات طلاب الدمج، وعمل كافة الإجراءات والقياسات للطلاب والمساعدة في إلحاقهم في مدارس التربية الخاصة وباقي مدارس المحافظة .

وأكد الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم عقد دورات تدريبية متخصصة للأخصائيين بالمدارس لتدريبهم على كيفية التعامل مع الطلاب في كافة المراحل السنية المختلفة مع حل المشاكل نفسياً وعلاجياً ،وانه تم توفير أخصائيين نفسيين بالمستشفى وأنهم على كافة الاستعدادات لإستقبال الطلاب الذين لديهم مشاكل نفسية ،وذلك بتحويلهم رسميا ً إلى المستشفى عن طريق الزائرة النفسية بالمدرسة .

وأكد اللقاء، على أهمية دور الأخصائي الإجتماعي في المدارس من حيث رصد وعلاج المشكلات التي تخص الطلاب ، والعمل على علاجها وحلها من كافة النواحي وذلك بإستخدام الطلاق العلاجية الحديثة .

