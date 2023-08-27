عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة أوجه التعاون المشترك بين التعليم والصحة والهلال الأحمر بسيناء

لقاء مشترك بين التعليم
لقاء مشترك بين التعليم والصحة والهلال الاحمر بسيناء

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمحافظة شمال سيناء 
اليوم، الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، وأعضاء جمعية الهلال الأحمر المصري لمناقشة أوجه التعاون المشترك ، طبقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، ومديرية الصحة ،ومنظمة الهلال الأحمر المصري .

 

الطرق العلاجية:

 

ويهدف اللقاء إلى السعي نحو  حل المشاكل والموضوعات التي تخص أبنائنا الطلاب ، بالطرق العلاجية الصحيحة مثل: ظاهرة التسرب التعليمي ،وظاهرة التعثر الدراسي ، وظاهرة عدم الإنتظام الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة ، على أهمية أنه تظافر الجهود والتعاون لحل أي مشكله تواجه الطالب مع تحديد الدور الذي يلعبه كل جهة معنية .

وأشاد بالدور المهم الذي تلعبه التربية الإجتماعية متمثلاً في الأخصائي الإجتماعي بالمدارس ، والدور المهم الذي يقوم به داخل المدرسة وبين الطلاب .

وأشار رضوان، إلى وجود  تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم  ،وبين مديرية الصحة  وذلك في حالات طلاب الدمج، وعمل كافة الإجراءات والقياسات للطلاب والمساعدة في إلحاقهم في مدارس التربية الخاصة وباقي مدارس المحافظة .

وأكد الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم عقد دورات تدريبية متخصصة للأخصائيين بالمدارس لتدريبهم على كيفية التعامل مع الطلاب في كافة المراحل السنية المختلفة مع حل المشاكل نفسياً وعلاجياً ،وانه تم توفير أخصائيين نفسيين بالمستشفى وأنهم على كافة الاستعدادات لإستقبال الطلاب الذين لديهم مشاكل نفسية ،وذلك بتحويلهم رسميا ً إلى المستشفى عن طريق الزائرة النفسية بالمدرسة .

وأكد اللقاء، على أهمية  دور الأخصائي الإجتماعي في المدارس من حيث رصد وعلاج المشكلات التي تخص الطلاب ، والعمل على علاجها وحلها من كافة النواحي وذلك بإستخدام الطلاق العلاجية الحديثة .
 

txt

تعليم شمال سيناء يستعد لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024

سيناء التعليم الصحة الهلال المشكلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

أحمد حسن يكشف عن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

ترشيحاتنا

الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية لـ صدى البلد: استخدام القوة وارد لاسترداد تايوان

كارثة إنسانية داخل المتحف البريطاني.. وهذه علاقة مصر بها

بعد انضمام مصر.. إيران: "بريكس" ستنقل القوة من الغرب إلى الشرق

نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

وزير الصحة يحيل مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل ويوجه بسرعة تلافي أوجه القصور

حراك فلسطيني لحث سيراليون على التراجع عن فتح سفارة لها بالقدس المحتلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

فيديو

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ