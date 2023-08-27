الرماية تشارك في دورة الاستراتيجية والأمن القومى للأبطال الرياضيين

شارك أبطال منتخب مصر للرماية فى دورة الاستراتيجية والأمن القومى للأبطال الرياضيين بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية.

وقد حصل كل من الرماة الدوليين محمد سعيد حافظ، ومصطفى خليل، وناى جابر على الدورة التثقيفية للدراسات الإستراتيجية والأمن القومي "الولاء والمواطنة" للأبطال الرياضيين في نسختها الثانية، والتى أقيمت تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا خلال الفترة من 19 أغسطس حتى 23 أغسطس 2023.

ووجه اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دورها فى تثقيف وتوعية الرياضيين وصقلهم من الناحية الاجتماعية وتعريفهم بأهمية الاستراتيجية الوطنية والأمن القومى من خلال القيم الاجتماعية.

وأكد حسني أن ما يقوم به الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من دعم للاتحادات الرياضية هو امتداد لسلسة الإنجازات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة من دعم للرياضة والرياضيين.