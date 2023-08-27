منتخب مصر يستدعي سباعي "طائرة الزمالك" استعدادا لبطولة أمم إفريقيا

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الطائرة 7 لاعبين من الفريق الأول بنادي الزمالك، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقرر لها في الفترة من 1 سبتمبر المقبل حتى 15 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة اللاعبين كل من؛ أشرف اللقاني ورضا هيكل وسيف عابد ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا وأحمد يوسف

ويتكون الجهاز الفني لفريق الطائرة من؛ أحمد عاشور مديرا فنيا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للاحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا، حسن عبد الرازق إداريا