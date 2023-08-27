بعد نفي بشكتاش التركي.. شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن إنتقال راموس إلى اتحاد جدة السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير: "تقارير : سيرخيو راموس يوافق علي الانتقال إلي اتحاد جدة السعودي".

نفى نادي بشكتاش التركي شائعات التعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان السابق، وأندرسون تاليسكا مهاجم فريق النصر السعودي.

وذكر النادي التركي في بيان رسمي، أن الثنائي كانا بالفعل مدرجين في جدول ميركاتو بشكتاش.

وأضاف البيان، أن بشكتاش فتح خط مفاوضات مع راموس وتاليسكا، لكن تم انهاء المفاوضات مع الثنائي بسبب الأمور المالية.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا انسحاب نادي اتحاد جدة السعودي من سباق التعاقد مع سيرجيو راموس رغم موافقة اللاعب.