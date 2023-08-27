عمدة قرية فخر العرب ينفي تصريحات منسوبة له حول انتقال "صلاح" لاتحاد جدة

أكد العمدة ماهر شتيه عمدة قرية نجريج مسقط رأس نجم ليفربول محمد صلاح، على عدم إدلائه بأي تصريحات لوسائل الإعلام حول انتقال فخر العرب من ليفربول إلى نادي اتحاد جده السعودي على حد قوله.



وكشف "شتيه " بقوله، أن "مو صلاح" يمتلك شعبيه قوية في قلوب جماهير ليفربول الريدز لافتا بقوله "محمد أصبح سفيرا لمصر عالميا واداءه في الفريق الإنجليزي وتحقيقه البطولات معه يعد وسام وفخر لكل المصريين " .

وكان موقع "جول" العالمي كشف أن نادي اتحاد جدة السعودي، حدد موعدًا نهائيًا لحسم المفاوضات ويريدون إجابة من ليفربول الإنجليزي، بحلول يوم غد الإثنين.

وأفاد الموقع العالمي، أن نادي ليفربول الإنجليزي، ليس لديه أي نية في بيع الفرعون المصري، محمد صلاح ولكن قد يغير موقفه في حال قدم العميد عرضا مغريا لا يرفض.

وكان النمور قدم عرضًا مغريًا للنجم المصري، محمد صلاح بعقد يمنحه ما يزيد عن 80 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول يصر على الاحتفاظ بالنجم المصري.