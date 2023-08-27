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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حراك فلسطيني لحث سيراليون على التراجع عن فتح سفارة لها بالقدس المحتلة

رئيس سيراليون جوليوس
رئيس سيراليون جوليوس بيو

علق مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، على قرار جمهورية سيراليون فتح سفارة لها في القدس.

وقال عوض الله، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إن العمل جارٍ بشكل مباشر معها من خلال حراك دائم، لحثها على التراجع عن هذا القرار.

والجمعة الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اعتزام سيراليون إقامة سفارة لها في مدينة القدس.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية، أن كوهين تحادث هاتفيا، مع رئيس سيراليون جوليوس بيو.

وأضافت: "تحدث الاثنان عن تعزيز العلاقات بين الدولتين، وأبلغ الرئيس بيو وزير الخارجية كوهين عن نيته إقامة سفارة لبلاده في القدس".

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية منتصف العام 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس وتلتها جواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، بينما ترفض الغالبية العظمى من الدول طلبات إسرائيل، لنقل سفاراتها إلى القدس.

وقال كوهين منتصف أغسطس الماضي إن باراجواي ستنقل سفارتها إلى القدس هذا العام، كما أعلن الأسبوع الماضي، عن أن أوروجواي قررت افتتاح مكتبا دبلوماسيا لها في القدس.

ويندد الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية بقرارات نقل سفارات أجنبية إلى القدس، ودعت في مناسبات عدة للتراجع عنها.

مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة سيراليون سفارة القدس وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين رئيس سيراليون جوليوس بيو

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