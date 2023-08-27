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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى : عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة شباب القادة لتعزيز الأنشطة

النائب أحمد فتحى
النائب أحمد فتحى يلتقى وزيرة الثقافة

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، مع فريق عمل مؤسسة "YLF"، فى اجتماع مع الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بهدف عرض أنشطة و برامج مؤسسة شباب القادة، ومناقشة سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة.

وأوضح فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن تم الاتفاق مع وزيرة الثقافة على عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة و المؤسسة للتوسع في تعزيز الأنشطة الثقافية فى مختلف برامج المؤسسة الموجهة للشباب في المدارس و الجامعات، ليتضمن عمل فرق فنية واستعراضية ومشاركتهم فى العروض التابعة لوزارة الثقافة، وإقامة حملات توعية داخل قصور الثقافة، اكتشاف المواهب الفنية و تبنيها داخل مدارس التعليم الفني، بالإضافة الى التدريب على الحرف اليدوية والمشاركة فى المعارض التابعة للوزارة.

ووجه مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، الشكر و التقدير للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على هذا اللقاء، وعلى دعمها الكامل لبرامج المؤسسة داخل المدارس و الجامعات.

النائب أحمد فتحي مؤسسة شـباب القــادة مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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