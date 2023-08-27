عضو تشريعية البرلمان: الرئيس السيسي أعاد مصر إلى مكانتها المعروفة

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إعلان حزب مستقبل وطن عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الإعلان جاء نتيجة السعي والجهد والعمل خلال الأعوام الماضية، وما تحقق من إنجازات كبيرة ساهمت في نهوض الوطن وتقدمه.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الرئيس السيسي حقق طفرة تنموية كاملة في كافة المجالات منذ توليه حكم مصر، وكان هدفه الرئيسي القضاء على الإرهاب الأسود الغاشم وتحقيق الأمن والاستقرار، وتدشين المشروعات السكنية، وتحقيق طفرة في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، وبناء جمهورية جديدة.

وتابع النائب رفعت شكيب: إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على النهوض بحياة المواطن، وتوفير حياة كريمة من خلال المبادرات، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، وإنهاء قوائم الانتظار، ودعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، بالإضافة إلى تطوير الريف المصري، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، وتوسيع شبكة الطرق والكباري لتيسير التنقل بين المدن والمحافظات وإنجاز متطلبات الحياة اليومية بسهولة.

واختتم عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "إن الرئيس السيسي استطاع العبور بمصر من جميع الأزمات العالمية، والتي كان أخرها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كما كان للقيادة السياسية الحكيمة الفضل في تقدم الدولة المصرية وعودتها إلى مكانتها المعروفة".