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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يحيل مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل ويوجه بسرعة تلافي أوجه القصور

صدى البلد

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الزيتون التخصصي، بمحافظة القاهرة، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد كافة الفرق الطبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، بدأ زيارته بتفقد شباك تذاكر دخول وتسجيل المرضى، ثم توجه إلى غرف الطوارئ والاستقبال، وقسم الأشعة، حيث رصد الوزير مجموعة من المخالفات تتعلق بعدم تواجد أفراد الأمن والنظافة في الأماكن المخصصة لهم وعدم الاستغلال الأمثل لأسرة الطوارئ وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح بعض الأجهزة الطبية المعطلة، مما يؤثر على كفاءة العمل بالمستشفى، حيث قرر الوزير إحالة مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل، ووجه بسرعة تلافي أوجه القصور.

واستطرد «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرف العناية المركزة وحضانات الأطفال، ووحدة الغسيل الكلوي، فضلًا عن تفقد الأجنحة الفندقية، حيث لاحظ الوزير نقص أعداد حضانات الأطفال عن احتياج المواطنين المترددين على المستشفى، كما لاحظ مخالفة نظم التخزين الآمن في وحدة الغسيل الكلوي، بتراكم عبوات اللوازم الطبية في طرقات الوحدة، موجها بزيادة أعداد الحضانات، واتباع نظم التخزين الآمنة في وحدة الغسيل الكلوي، ورفع كفاءتها. 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار، تأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توافر أكياس الدم بجميع الفصائل، ووجه بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة واستحداث كافة أجهزة وأقسام المستشفى، فضلًا عن أعمال التطوير للتجهيزات غير الطبية.  

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد صيدلية المستشفى، والعيادات الخارجية، واطلع على جداول العمل للفرق الطبية من العاملين بالعيادات والصيدلية، حيث رصد زيادة أعداد العاملين في الصيدلية وعيادات الأسنان مقارنة بالاحتياج الفعلي للمستشفى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، حرص على التحدث مع المرضى في ساحات الانتظار، كما تحدث مع المرضى المقيمين والمرافقين لهم، للتعرف على مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم، كما اطلع الوزير، على القوة الاستيعابية للمستشفى، حيث يصل عدد الأسرة لـ 207 أسرة، تشمل (الداخلي، العناية المركزة والمتوسطة، الغسيل الكلوي، والطوارئ). 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير، اطلع على نسب الإشغال بالمستشفى، حيث يتراوح معدل الإشغال بالأقسام الداخلية ما بين 80 إلى 85% شهريًا، والرعايات المركزة ما بين 90 إلى 95%، ويبلغ متوسط العمليات الجراحية نحو 400 حالة شهريًا.

 

 

الصحة مستشفى الزيتون التخصصي شباك تذاكر الطوارئ

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