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رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الخارجية يتابع سير العمل القنصلي لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين بالداخل والخارج

وزير الخارجية يتابع
وزير الخارجية يتابع سير العمل القنصلي

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية اجتمع اليوم الأحد، مع السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج ومسئولي القطاع القنصلي بالوزارة، لمتابعة سير العمل القنصلي وبحث سبل توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين في الداخل والخارج.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع تناول تطوير المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى إنجاز الخدمات القنصلية فى أسرع وقت والارتقاء بجودتها، وتفعيل إجراءات رقمنة كافة الخدمات القنصلية استغلالاً للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضمان تعزيز صلات المواطنين المصرين في الخارج مع الوطن. كما تم مناقشة الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للأجانب والتأكيد على تقديم التسهيلات مع مراعاة جميع الاعتبارات والقواعد المعمول بها.

وقد استمع وزير الخارجية خلال الاجتماع إلى عرض متكامل للإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج وعملية استقبال الطلبات على الموقع المخصص للمبادرة. 

كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتحسين أداء مكاتب التصديقات داخل مصر.

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