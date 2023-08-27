مفاجأة.. الكشف عن فرصة جديدة لعودة العلاقات بين أمريكا وروسيا

قالت مجلة “نيشن”، إن روسيا وأمريكا ستتمكنان من إقامة علاقات بعد نهاية المرحلة الحادة من الصراع الأوكراني.

وأوضحت أنه "بالنظر إلى الصراع المسلح المحتدم في أوكرانيا والقطيعة الكاملة بين روسيا وأمريكا، فإن وضع علاقاتنا مع موسكو في اتجاه بناء يبدو الآن مهمة مستحيلة”.

وأضافت: “على الأرجح، سيكون الأمر كذلك طالما ظل الصراع في مرحلة حادة. ولكن بمجرد مرور هذه المرحلة، قد تظهر فرصة جديدة".

وأشارت إلي أن “أمريكا تحتاج إلى تعلم الدروس من جهود إدارة بوش الخاطئة لمواجهة نفوذ موسكو في الفضاء ما بعد السوفيتي”.

وتابعت: “واشنطن يمكنها نزع فتيل العلاقات غير ودية مع روسيا من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية المنتجة بين كييف وأوروبا وموسكو، فضلا عن دعم علنا شكلا من أشكال الحياد لأوكرانيا”.