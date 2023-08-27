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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: العاصفة فرانكلين ستتحول إلى رياح مدمرة

العاصفة
العاصفة

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يتحول الإعصار فرانكلين إلى عاصفة مدمرة بحلول وقت متأخر من يوم الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي في تحذير، إن الإعصار يقع على بعد حوالي 615 ميلا (990 كيلومترا) جنوب برمودا، محملا برياح تبلغ سرعتها القصوى 85 ميلا في الساعة (140 كيلومترا في الساعة).

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار نحو الشمال والشمال الغربي يوم الأحد، يليه تحرك نحو الشمال في وقت مبكر من الأسبوع

وقال التحذير إنه من المتوقع أن تبدأ الأمواج الناتجة عن الإعصار في التأثير على برمودا بحلول ليلة الأحد ومن المرجح أن تتسبب في أمواج تهدد الحياة وظروف تيارات ممزقة من أواخر نهاية هذا الأسبوع على طول أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

الأرصاد الجوية الإعصار فرانكلين الساحل الشرقي للولايات المتحدة المركز الوطني الأمريكي للأعاصير هيئة الأرصاد الجوية

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