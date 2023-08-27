استعداداً للانتخابات الرئاسية.. «الشعب الجمهوري» ينظم برنامجًا تدريبيًا لأعضائه على إدارة الحملات الانتخابية

انطلاقًا من دفع حزب الشعب الجمهوري بالمهندس حازم عمر مرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية 2024، وفي إطار خطة الحزب للاستعداد على كافة المستويات التنظيمية لدعم مرشح الحزب.



نظم الحزب امس دورة تدريبية تحت عنوان " إدارة الحملات الانتخابية"، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالتجمع الخامس، بحضور السيد اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، أمين تنظيم الحزب على مستوى الجمهورية والسادة النواب وأمناء المحافظات وأمناء (التنظيم -العضوية-العمل الجماهيري-الإعلام-التدريب والتثقيف-الشباب-المرأة)، بمحافظات "القاهرة،القليوبية،المنوفية،الدقهلية ، كفر الشيخ والغربية ( قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا).



بدأ برنامج الدورة التدريبية بجلسة افتتاحية، تلاها محاضرة حول الاتصال الفعال والرأي العام، ثم محاضرة أخرى عن إدارة الحملات الانتخابية ومكونات الإدارة المحلية وكيفية التحرك عليها.



وفي هذا الصدد، قال السيد محمد صلاح أبو هميلة، إن الدولة المصرية تقترب من حدث مهم وهو الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لابد أن يعي الجميع داخل الحزب كيفية إدارة الحملات الانتخابية، لاسيما أننا قد أعلننا سابقا الدفع بمرشح رئاسي وهو السيد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



من جانبه، قال السيد أحمد الألفي، إن الفترة القادمة ستشهد العديد من التجهيزات والتحضيرات للحملة الانتخابية، ويجب أن يكون الجميع لدينا على درجة كافية من الوعي السياسي لإدارة الحملة، لذا فإن هذه الدورة كانت ضرورية في هذا الوقت تحديداً.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج سيتم انعقاده بشكل مستمر ليشمل مشاركة كافة القطاعات على مستوى الجمهورية .