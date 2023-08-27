عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

100 يوم صحة: تقديم 427 ألفا و123 خدمة طبية ضمن المبادرات الرئاسية

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 427 ألفا و123 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 26 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 11 ألفا و377 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 29 ألفا و477 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ9 آلاف و75 طفلا، فيما قدمت 32 ألفًا و146 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1678 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و847 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2915 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ13 ألفا و822 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و603 استمارات استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و383 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 65 ألفا، و991 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 68 ألفا، و194 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 156 ألفا و568 طفلا .

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و47 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 47 ألفا و300 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

قرار قضائى عاجل بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

ترشيحاتنا

أستاذ سياسة تايواني: الصين تزيد من تهديداتها الجوية لـ"تايبييه" يوما بعد يوم

جنوب إفريقيا تكشف عن معايير اختيار الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس

مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد زيزو بمقر النادي

الصين تحدث ثورة في الحرب بقاذفها الكهرومغناطيسي.. ما هي قدراته وتحدياته؟

الفضائح تضرب الزمالك| اختفاء عقد رعاية.. وإخفاء ملفات بمئذنة مسجد النادي| ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

السعودية.. 5 تنبيهات مهمة من وزارة الحج للمعتمرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ