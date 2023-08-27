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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالصلصة الفرنسية الشهية.. طريقة عمل اقماع التورتيلا بالدجاج

طريقه عمل أقماع التورتيلا
طريقه عمل أقماع التورتيلا بالدجاج

أقماع التورتيلا بالدجاج وصفة لذيذة وبشكل مختلف عن الساندويش فهي عبارة عن خبز تورتيلا على شكل قمع محشي بالدجاج المقلي مع الصلصة الفرنسية الشهية ،إليك الخطوات.


طريقه عمل أقماع التورتيلا بالدجاج :


المقادير:

‏-  1 كوب فيليه دجاج
‏-  1 كوب دقيق
‏-  1 بيض
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  ¼ معلقة صغيرة بابريكا
‏-  ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  ¼ معلقة صغيرة ثوم بودرة
‏-  ¼ معلقة صغيرة بودرة بصل
‏-  خبز التورتيلا - حسب الحاجة
‏-  بقدونس - حسب الرغبة (للتزين)
‏-  خس - حسب الرغبة (للتزين)
‏-  زيت للقلي

 


مقادير خلطة الصلصة:

‏-  ½ كوب مايونيز
‏-  2 معلقة كبيرة سويت تشيلي صوص
‏-  ¼ معلقة صغيرة بابريكا
‏-  شطة - حسب الرغبة


طريقه التحضير:


قطعي خبز التورتيلا بالنصف ثم لفيه وثبتيه جيداَ بعود خشبي.

حمي الفرن، ثم أدخلي الخبز للفرن على نار هادئة حتى يتحمر ومن ثم أخرجيه وارفعي العود.
قطعي الدجاج إلى شرائح، ثم تبليه بالملح، والفلفل الأسود، والفلفل الحار، والبابريكا، وبودرة الثوم، وبودرة البصل.

أضيفي البيضة على الدجاج، وحركي الدجاج في الدقيق ثم اقليه في الزيت حتى يصبح لون الدجاج ذهبياً.

لتحضير خلطة الصلصة: في وعاء ضعي جميع المكونات واخلطيها جيداً، واسكبي خلطة المايونيز فوق الدجاج ثم احشي أقماع خبز التورتيلا المحمرة بالدجاج، ثم زينيها بالبقدونس والخس، وقدميها

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