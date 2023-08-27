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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاسطول السابع للبحرية الأمريكية يحذر من السلوك العدواني لـ خفر السواحل الصيني

الاسطول الامريكي
الاسطول الامريكي

قال قائد الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، اليوم الأحد، إن 'السلوك العدواني' للصين في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك استخدام خفر السواحل الصيني لخراطيم المياه ضد سفينة فلبينية، يجب التصدي له وفحصه.

وأكد نائب الأميرال كارل توماس للفلبين دعم الولايات المتحدة في مواجهة 'التحديات المشتركة' في المنطقة، قائلاً: 'قواتي موجودة هنا لسبب ما'.

الأسطول السابع هو أكبر أساطيل البحرية الأمريكية المنتشرة في المقدمة، ومقره في اليابان، ويشغل ما يصل إلى 70 سفينة، ولديه حوالي 150 طائرة وأكثر من 27000 بحار.

وتعمل على مساحة 124 مليون كيلومتر مربع (48 مليون ميل مربع) من قواعد في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وقال توماس لرويترز 'عليك أن تتحدى الأشخاص الذين يعملون في منطقة رمادية. عندما يأخذون المزيد والمزيد ويضغطون عليك، عليك أن تتراجع، وعليك أن تبحر وتعمل'.

وأضاف: 'لا يوجد حقًا مثال أفضل للسلوك العدواني من النشاط الذي حدث في 5 أغسطس في المياه الضحلة'.

في 5 أغسطس، استخدمت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد قارب فلبيني يحمل إمدادات للقوات على متن سفينة حربية مانيلا رست عمدا على مياه ضحلة في بحر الصين الجنوبي، وهو خط صدع في التنافس بين الولايات المتحدة وبكين في المنطقة. 

وقال توماس إنه أجرى مناقشات مع نائب الأميرال ألبرتو كارلوس، رئيس القيادة الغربية الفلبينية المشرفة على بحر الصين الجنوبي، 'لفهم التحديات التي يواجهها لإيجاد فرص تمكنه من مساعدته'.

وقال توماس الذي كان في مانيلا لإجراء مكالمة هاتفية: 'لقد شاركنا التحديات بالتأكيد. لذلك أردت أن أفهم بشكل أفضل كيف ينظر إلى العمليات التي يتولى مسؤوليتها. وأريد التأكد من أنه يفهم ما كان متاحًا لي'.

وقال توماس يوم السبت إنه انضم إلى رحلة جوية من مانيلا 'للخروج والتحقق من بحر الصين الجنوبي'.

وفازت الفلبين بقرار تحكيم دولي ضد الصين في عام 2016، بعد أن قالت محكمة إن مطالبة بكين الكاسحة بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس قانوني.

قامت الصين ببناء جزر عسكرية من صنع الإنسان في بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مطالبتها بالسيادة التاريخية مع المناطق الاقتصادية الخالصة للفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.

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