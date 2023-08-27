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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار هام عن منع ظهور محمد رمضان في الإعلام

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل النطق  الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارا لوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع، وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي لجلسة 24 سبتمبر.

وقال صبري، في دعوته إن محمد رمضان حديث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبين مشيد بأعماله وبين منتقد لتصرفاته ومواقفه وحتى نوعية العمل الذي يقدمه تفرض التساؤلات نفسها ما سبب ارتباط اسم محمد رمضان دائماً بالأزمات، وهل يستغل أزماته الكثيرة للترويج لأعماله .

وأضاف«صبرى» أن محمد رمضان بطبيعته مثير للانتباه فهـو ممن يحبون أن يكـون حولهم حالة مـن الجدل والاهتمام والنقاش والصراع ويحب فكرة الصراع والدراما والمنافسة .

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