قال جيم جاتراس، المستشار السابق للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن روسيا وحدها ستكون قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في العالم وفي أوكرانيا.

وأضاف جاتراس، لبرنامج “سولوفيوف لايف” علي التلفزيون الروسي الحكومي، أن "المستقبل الوحيد الممكن لأوكرانيا، حيث سيكون هناك أي نوع من الاستقرار، ليس فقط لمستقبل روسيا، ولكن أيضًا لأمن أوروبا وأمن العالم، هو المكان الذي ستملي فيه روسيا الشروط".

وأشار إلى أن "السياسيين الغربيين غير عقلانيين ومقتنعون بأنهم "على حق في كل شيء وأن خصومهم دون البشر.

وأوضح جاتراس، أن كلامهم لا يمكن الوثوق به ولا يمكن الاعتماد على الاتفاق معهم.