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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المديرية المالية بالبحر الأحمر تنظم احتفالية اليوم الرياضى وتكرم المحالين للمعاش

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

نظمت المديرية المالية بالبحر الأحمر، احتفالية اليوم الرياضي والاجتماعي والثقافي  للعام الثالث على التوالي، بالمدينة الشبابية بالغردقة، بمشاركة العاملين وأسرهم بالمديرية والإدارات التابعة لما بكل مدن البحر الأحمر. 

وخلال الاحتفالية أقيم العديد من المسابقات الرياضية والترفيهية وتم توزيع الجوائز على الفائزين، بحضور علاء عبد الحميد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر.

 

وقال المحاسب علاء عبد الحميد، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، إن الاحتفال بقدامى العاملين الذين بلغوا سن التقاعد أمر مهم لتوثيق الصلة بين العاملين، بحيث يتذكر الجيل الحالي من سبقوهم في الخدمة واستفادوا من خبراتهم فى إنجاز أعمالهم. 

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