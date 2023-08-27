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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تجمع كبير لمناصري انقلاب النيجر ابتهاجاً بطرد السفير الفرنسي.. فيديو

تجمع كبير لمناصري
تجمع كبير لمناصري انقلاب النيجر

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد تجمع كبير لمناصري انقلاب النيجر ابتهاجاً بطرد السفير الفرنسي.

 

وأوضحت أنه تجمع نحو 20 ألف نيجري السبت في العاصمة نيامي لدعم العسكريين الانقلابيين غداة إمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.


واحتشد أنصار العسكريين في ملعب سيني كونتشي، الأكبر في البلاد، ملوحين بأعلام النيجر والجزائر وروسيا في المدرجات.


تم تنظيم هذا التجمع الجديد لدعم المجلس الوطني لحماية الوطن، غداة قراره طرد السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتي لعدم استجابته "لدعوة" من وزارة الخارجية من أجل "مقابلة" إضافة إلى "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر".
 

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