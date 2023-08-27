عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انفجار مرعب بمحطة بنزين في وخارست.. شاهد

انفجار مرعب بمحطة
انفجار مرعب بمحطة بنزين في وخارست

أدى انفجار ضخم في محطة بنزين إلى مقتل شخص وإصابة 46 آخرين، حيث تشير التقارير الأولية إلى مقتل شخص واحد حتى الآن في الانفجار المروع الذي وقع في محطة بنزين في بوخارست، مما أدى إلى إخلاء واسع النطاق وسط مخاوف من وقوع ضربة أخرى. 

وبحسب “ديلي سيار”،أكدت العاصمة الرومانية أنباء عن وقوع انفجار حيث امتدت النيران نحو دبابتين ومنزل مجاور، فيما وردت أنباء عن حريق ثان مع إخماد الأول.

وواجهت خدمات الطوارئ وعمال الإنقاذ الذين حاولوا إخماد الحريق الأول انفجار ثان، مما أدى إلى اشتعال النيران في موقع الغاز الطبيعي المسال.

انفجار مرعب بمحطة بنزين في وخارست

وحاول العمال في مكان الحادث إخماد الحريق قبل أن يندلع في جحيم مسبب للعمى انتشر في شوارع بوخارست مما أجبر الكثيرين على الفرار للنجاة بحياتهم. 

وأظهرت لقطات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الأصوات المروعة لانفجارات كبيرة من محطة غاز البترول المسال، مع تصاعد الدخان وألسنة اللهب المشتعلة مما خلق مشاهد مرعبة تشبه الحرب.

 وأفادت البوابة الإخبارية أنه يمكن أيضًا رؤية عمود ضخم من النار، مع انفجار غاز البترول المسال في كرة شديدة الحرارة.

وقالت خدمة الإنقاذ الطارئة الرومانية SMURD إن الانفجار الثاني وقع بعد وقت قصير من الانفجار الأول، بينما تم نقل العديد من ضحايا الحروق إلى المستشفى.

محطة بنزين بوخارست انفجار حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

قرار قضائى عاجل بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

موضوعات متعلقة

حبس ركاب داخل طائرة لساعات أثناء تحليقها

حل لغز اختفاء طيار في حادث تحطم طائرة حربية بأمريكا

مضيفة تنجو من سمكة الراي الفتاكة بمعجزة.. ما القصة

سائق مزيف.. أمريكية تنجو من الخطف بأعجوبة

تفاصيل تحول مسابقة رياضية لمقبرة محزنة بمدغشقر

عالمة بناسا تدعي اختباء الكائانات الفضائية بهذا الكوكب العجيب.. تفاصيل

سبب صادم وراء وفاة أسطورة المصارعة الحرة ويندهام روتوندا عن 36 عاما

ملايين على الأرض.. انقلاب مقطورة ببريطانيا تحمل عشرات السيارات الباهظة| صور

ترشيحاتنا

شاهد .. أول لقطات من استئناف مفاوضات سد النهضة

رئيس وفد إثيوبيا يعلق على استئناف مفاوضات سد النهضة

بإجمالي 5684 متقدما.. الجامع الأزهر: الثلاثاء.. انطلاق اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

تطور خطير.. مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ