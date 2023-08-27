انفجار مرعب بمحطة بنزين في وخارست.. شاهد

أدى انفجار ضخم في محطة بنزين إلى مقتل شخص وإصابة 46 آخرين، حيث تشير التقارير الأولية إلى مقتل شخص واحد حتى الآن في الانفجار المروع الذي وقع في محطة بنزين في بوخارست، مما أدى إلى إخلاء واسع النطاق وسط مخاوف من وقوع ضربة أخرى.

وبحسب “ديلي سيار”،أكدت العاصمة الرومانية أنباء عن وقوع انفجار حيث امتدت النيران نحو دبابتين ومنزل مجاور، فيما وردت أنباء عن حريق ثان مع إخماد الأول.

وواجهت خدمات الطوارئ وعمال الإنقاذ الذين حاولوا إخماد الحريق الأول انفجار ثان، مما أدى إلى اشتعال النيران في موقع الغاز الطبيعي المسال.

انفجار مرعب بمحطة بنزين في وخارست

وحاول العمال في مكان الحادث إخماد الحريق قبل أن يندلع في جحيم مسبب للعمى انتشر في شوارع بوخارست مما أجبر الكثيرين على الفرار للنجاة بحياتهم.

وأظهرت لقطات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الأصوات المروعة لانفجارات كبيرة من محطة غاز البترول المسال، مع تصاعد الدخان وألسنة اللهب المشتعلة مما خلق مشاهد مرعبة تشبه الحرب.

وأفادت البوابة الإخبارية أنه يمكن أيضًا رؤية عمود ضخم من النار، مع انفجار غاز البترول المسال في كرة شديدة الحرارة.

وقالت خدمة الإنقاذ الطارئة الرومانية SMURD إن الانفجار الثاني وقع بعد وقت قصير من الانفجار الأول، بينما تم نقل العديد من ضحايا الحروق إلى المستشفى.