مصدر بالزمالك: انتعاش خزينة النادي بـ 4.5 مليون جنيه

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن انتعاش خزينة النادي بمبلغ 4.5 مليون جنيه عبر اللجنة الثلاثية المعينة .

وأشار المصدر أن انتعاش خزينة الزمالك جاء من خلال استئجار أحد محال النادي عقب الجلسة التي عقدتها اللجنة المكلفة بتسيير النادي برئاسة اللواء حسن موسي وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم أبوسريع مديرا للنشاط الرياضي.



وشدد المصدر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تنتعش خزينة القلعة البيضاء بمبلغ 20 مليون جنيه إضافية من إيجار محل جديد.

يأتي هذا من أجل العمل على حل بعض الأزمات المالية الحالية والاستعداد لصرف رواتب الموظفين والعمال خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما حرصت اللجنه على حل أزمات حمامات السباحة الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية عقب الشكاوي المتكررة لعدم توفير الكلور وتم حل الأزمة وتشغيل وتنظيف وتعقيم جميع حمامات السباحة الخاصة بمقر النادي لاستقبال الـعضاء واستمرار التدريبات.