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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبد الغفار: حملة "100 يوم صحة" تقدم 427 ألفا و123 خدمة على مستوى الجمهورية

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، تقديم 427 ألفًا و123 خدمة، من خلال حملة "100 يوم صحة"، أمس /السبت/ في جميع محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، بأن الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 11 ألفا و377 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 29 ألفا و477 خدمة.
وقال عبدالغفار إن حملة "100 صحة" قدمت خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ9 آلاف و75 طفلا، فيما قدمت 32 ألفًا و146 خدمة، ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة قدمت 1678 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و847 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة فحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2915 مواطنا، ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ13 ألفا و822 مواطنا.

وأضاف المتحدث أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات المبادرة الرئاسية لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا والقولون والرئة وعنق الرحم) بملء 16 ألفا و603 استمارات استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 9 آلاف و383 مواطنا.

وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 65 ألفا و991 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 68 ألفا و194 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 156 ألفا و568 طفلا.

واستطرد أن حملة "100 يوم صحة" قدمت 3 آلاف و47 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

ولفت إلى أن الحملة قدمت أيضًا خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 47 ألفا و300 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات؛ لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

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