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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبد الغفار يستقبل السفير اليوناني بمصر لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات الصحية

وزير الصحة
وزير الصحة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم /الأحد/، السفير اليوناني لدى مصر «نيكولاس باباجيورجيو» لبحث سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصحية، بما يضمن تعزيز أواصر التعاون والمشاركة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ثمن العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان، والتي تتميز بالازدهار والتطور المستمر، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن النقاش حول سبل التعاون في تطوير المستشفيات بمصر، فضلًا عن تبادل الخبرات في تدريب الفرق الطبية واستحداث تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الطبية، بما يضمن رفع كفاءة العاملين بالقطاع الطبي وصقل مهاراتهم، بما يعود بالنفع على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع السفير اليوناني سبل التعاون لزيادة الاستثمارات اليونانية في مجال الصحة العامة بمصر، وفقًا للخرائط الصحية لمحافظات الجمهورية، بما يضمن دعم خطة الوزارة في النهوض بالقطاع الصحي، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بدعم سبل التعاون بين مصر واليونان في شتى المجالات، وعلى رأسها مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أن مصر تمتلك منظومة صحية جاذبة للاستثمارات.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة عفت خليفة، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور حازم الفيل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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