عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تحذيرات روسيا.. ثاني سفينة حبوب محاصرة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني

صفقة الحبوب
صفقة الحبوب

قال مسؤول حكومي أوكراني كبير، اليوم الأحد، إن السفينة الثانية التي منعها انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بالمرور الآمن للحبوب عبر البحر الأسود، غادرت ميناء أوديسا الأوكراني.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إن السفينة “بريموس” التي ترفع علم ليبيريا بدأت الإبحار عبر ممر مؤقت أقيم للسفن المدنية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن روسيا لن تعود إلى صفقة الحبوب إلا إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي.

أوكرانيا تقصف مقاطعة دونيتسك باستخدام الذخائر العنقودية

مفاجأة .. بولندا والمجر تستعدان للاستيلاء على جزء من أراضي أوكرانيا

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، كرر لافروف موقف موسكو، الذي عبر عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن موسكو مستعدة للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات تجاه روسيا”.

أوديسا البحر الأسود روسيا الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

موضوعات متعلقة

السعودية.. تحذير عاجل من المرور لطلاب المدارس

إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

مفاجأة .. بولندا والمجر تستعدان للاستيلاء على جزء من أراضي أوكرانيا

جنوب إفريقيا تكشف عن معايير اختيار الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس

السعودية.. 5 تنبيهات مهمة من وزارة الحج للمعتمرين

بشروط روسيا.. مسئول أمريكي كبير يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا

جنون.. ذعر في فرنسا بسبب قرارات ماكرون بشأن أوكرانيا

"أيامك معدودة".. مستشار رئاسة أوكراني يوجه التحذير الأخير لـ زيلينسكي

ترشيحاتنا

قفزة تاريخية للمؤشر الرئيسي.. مفاجأة في مستويات الشراء بالبورصة المصرية| ماذا يحدث؟

فستان اسبانى .. رانيا يوسف تثير الجدل بالاحمر الجرئ

8000 جنيه فى الشهر.. فرص عمل مش هتتعوض| اعرف الشروط

إسرائيل على خطى إيران| «النساء» المعركة الجديدة للحاخامات ووسائل المواصلات «ساحة الحرب».. «بونوت ألترناتيفا» ميليشيات ردع مستوحاة من التاريخ

تشتري iPhone 14 Pro Max أم Samsung S23 Ultra..أيهما أفضل؟

لأول مرة..المستشار القانوني لقناة السويس: دخل الهيئة وصل مليون دولار في الساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ