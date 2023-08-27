رغم تحذيرات روسيا.. ثاني سفينة حبوب محاصرة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني

قال مسؤول حكومي أوكراني كبير، اليوم الأحد، إن السفينة الثانية التي منعها انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بالمرور الآمن للحبوب عبر البحر الأسود، غادرت ميناء أوديسا الأوكراني.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إن السفينة “بريموس” التي ترفع علم ليبيريا بدأت الإبحار عبر ممر مؤقت أقيم للسفن المدنية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن روسيا لن تعود إلى صفقة الحبوب إلا إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، كرر لافروف موقف موسكو، الذي عبر عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن موسكو مستعدة للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات تجاه روسيا”.