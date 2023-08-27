عقوبة رادعة في حق المتنمرين على أسما شريف منير.. محام يوضح

أصبح التنمر على الشكل والمرض منتشراً بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، خاصة على صفحات السوشيال الميديا، مع انتشار المنصات الإليكترونية والتطور التكنولوجي، ويعد شكلا من أشكال التنمر الذي يستهدف شخصًا أو مجموعة من الأشخاص بسبب شكلهم أو حالتهم الصحية.

ونرصد في التقرير التالي، عقوية التنمر في القانون المصري ، بعد واقعة التنمر على أسما نجلة الفنان شريف منير بعد حلق شعرها امام شاشة الكاميرا.

ويقول المحامي محمود السمري: نظرًا لازدياد صور جريمة التنمر في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فكان لزامًا على المشرع المصري التصدي لمثل هذه الجريمة وإضافة عقوبة التنمر إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 189 لسنة 2020.

وأوضح أنه تم تشديد عقوبة التنمر في عام 2020 بموجب القانون رقم 189 لسنة 2020، والذي أضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أسما شريف منير وواقعة التنمر

وأوضح أن أنواع التنمر، تكون عبارة عن مضايقة المتنمر للأشخاص عبر التعليقات، أو عبر الرسائل الإلكترونية التي ينتج عنها الإساءة أو التقليل من شأن الشخص، او القيام ببعض الأمور التي ينتج عنها تشويه سمعة الأشخاص عبر إرسال الرسائل الإلكترونية التي تتضمن المعلومات غير الصحيحة عن الشخص بهدف نشر الشائعات.