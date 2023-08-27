النيجر.. المجلس العسكري يتراجع عن طرد السفراء الغربيين في اللحظة الأخيرة

قالت إذاعة “RFI” الفرنسية، اليوم الأحد، إن المجلس العسكري في النيجر غير رأيه بشأن طرد السفراء الغربيين خوفا من العزلة الدولية.

وأوضحت أن المجلس العسكري في النيجر غير رأيه بشأن إرسال الرسائل في اللحظة الأخيرة بسبب خلافات بين كبار الضباط العسكريين.

يذكر أن المجلس العسكري في النيجر أقر بضرورة "النأي بأنفسهم عن فرنسا"، لكنه حث على عدم تقييد العلاقات مع الدول الغربية الأخرى بسبب مصالحهم في النيجر.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن الآلاف تجمعوا أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر للمطالبة بطرد السفير الفرنس من البلاد.

وأكدت “سكاي نيوز”، أن المتظاهرين تجمعوا أمام قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر وطالبوا بإخراج القوات الفرنسية من بلدهم.

ومنذ وقت قليل، أفاد نبأ عاجل بحدوث تعزيزات أمنية في محيط السفارة الفرنسية بالنيجر بعدما طلب قادة التمرد في النيجر بمغادرة السفير الفرنسي من بلادهم.