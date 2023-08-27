الأهلي يواجه سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

يواجه الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، وذلك بعد تأهل الأخير على حساب فريق كي إم كي إم بطل زنزيبار.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في الذهاب قبل أن يكرر اليوم /الأحد/ تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

وتقام مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ذهابا في 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل، وإيابا في 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يعلن كاف، تأجيل مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا إلى موعد لاحق، بسبب ارتباط الأهلي بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الإفريقي 15 سبتمبر القادم.