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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر: الاتحاد الأوروبي يدمر نفسه.. وأصبح أضحوكة العالم بسبب روسيا

المجر
المجر

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن أوروبا تدمر نفسها تحت مسمى دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي، هي أضحوكة على المسرح العالمي.

وكرر زيجارتو، موقف حكومته، بأن الصراع في أوكرانيا «يجب أن ينتهي في هذه اللحظة».

وأضاف زيجارتو: “سيكون من 'المبالغة الباروكية والشاعرية القول إن العقوبات ضد روسيا نجحت في شل الاقتصاد الروسي… سياسة العقوبات فشلت”، لافتا إلى أنه “في كل مكان في العالم، يتم السخرية من سياسة العقوبات الأوروبية”.

وفرض الاتحاد الأوروبي 11 جولة متتالية من العقوبات على روسيا منذ أن أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير.

في حين ادعى كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات تنتج آثارا صعبة وملموسة عبر الاقتصاد الروسي، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد الروسي في النمو بنسبة 0.7٪ هذا العام و 1.3٪ في عام 2024.

وعلى النقيض من ذلك، دخلت منطقة اليورو في حالة ركود في وقت سابق من هذا العام بعد أن عزل التكتل نفسه طواعية عن روسيا، أكبر مورد أجنبي للطاقة لها.

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ومع أزمة الطاقة التي تشل الإنتاج الصناعي الألماني على وجه الخصوص، تفوقت روسيا على ألمانيا كخامس أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي، وفقا للبنك الدولي.

وقال زيجارتو إن “القادة الأوروبيين تبنوا هذه العقوبات التي تضر بالنفس لأنهم في حالة ذهان حرب”، مضيفا أن المساعدات العسكرية للاتحاد الأوروبي لكييف تهدد أيضا بشكل مباشر الأمن في القارة.

وأضاف: “لقد دفعت الولايات المتحدة أوروبا إلى المنافسة حول من سيساعد أوكرانيا وإلى أي مدى: مسابقة مساعدات عسكرية”، معربا عن أسفه لأن السياسيين الأوروبيين «قبلوا هذا الاستفزاز» على الرغم من «أننا ندمر أوروبا حرفيا».

المجر روسيا أوكرانيا اوروبا

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