الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية تكشف لصدي البلد دور بكين في دعم الدول العربية

قالت جمعية الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية، إن بكين تعتز بعلاقاتها مع الدول العربية.

وأكدت الجمعية في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه فيما يتعلق بالأصدقاء العرب، فإننا نلتزم ب "المبادئ الأربعة التي لا تتزعزع"، أي أننا لن نتوانى في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأمة العربية؛ وإننا لن نتوانى عن دعم عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت، لن نتوانى في السعي إلى التوصل إلى تسوية سياسية وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط؛ بل سنعزز تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشارت جمعية الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية، إلي أن الصين لن تتردد في التزامها باستكشاف مسارات التنمية بشكل مستقل ومساعدة البلدان العربية على التنمية، ولن نتوانى في السعي إلى تحقيق قيمة الحوار بين الحضارات.

وتابعت، يسر الصين أن تشهد الجهود والإنجازات التي حققتها الدول العربية من أجل السلام، وهي مستعدة للعمل مع الدول العربية على طريق السلام والتنمية.